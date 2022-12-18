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مرتفع جوي في الأيام المقبلة.. إليكم تفاصيل الطقس

18
DECEMBER
2022
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يؤثر مرتفع جوي على لبنان بطقس مستقر ويستمر في الأيام المقبلة ودرجات الحرارة تكون فوق معدلاتها الموسمية. ومن المتوقع أن يشهد منتصف الأسبوع المقبل انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و٢٣ درحة، بقاعا بين ٧ و٢٠ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١١ و١٩ درجة
٢- الجو: مشمس ويتخلله سحب عالية
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٦ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

الثلاثاء: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

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