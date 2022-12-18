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بشرى ميلاديّة كبيرة يعلنها البطريرك الراعي..

18
DECEMBER
2022
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اعلن الكردينال مار بشارة بطرس الراعي عن بشرى ميلاديّة كبيرة، وهي أنّ قداسة البابا فرنسيس وافق اليوم السبت 17 كانون الأوّل الجاري، على إعلان الطوباويّين الإخوة المسابكيّين الثلاثة الشهداء بين القدّيسين، من دون حاجة إلى أعجوبة، لكونهم شهداء الإيمان.

وتجري الآن المعاملات الإجرائيّة لإعداد الإحتفال بإعلانهم قدّيسين على مذابح الكنيسة الجامعة. وقد كلّف سيادة أخينا المطران يوحنّا-رفيق الورشا متابعتها لدى مجمع القدّيسين.
وقال "إنّنا نلتمس شفاعتهم من أجل أن تظلّ كنيستنا المارونيّة شاهدة للمسيح في لبنان وسوريا وطنهم ومكان استشهادهم، وفي سائر بلدان الشرق الأوسط وعالم الإنتشار.
ونعرب لكم جميعًا عن تهانينا، شاكرين الله على أنّه يكلّمنا عبر الطوباويّين والقدّيسين من أبناء كنيستنا، لعلّ الجميع يصغون إلى ندائه.
مع محبّتي وصلاتي وبركتي الرسوليّة."

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