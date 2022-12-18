بالصور- احتفال ميلادي لهيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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نظمت هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر احتفالا ميلاديا للاطفال في الكحالة بحضور نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية السيدة مارتين كتيلي ، النائب سيزار ابي خليل ، مسؤول مجالس الاقضية الاستاذ بول نجم ، منسق هيئة قضاء عاليه المحامي باسكال انطون ، عضوي مجلس قضاء عاليه السيدة بيرت طراد و السيد سلطان فياض ، هيئة قضاء عاليه، منسقي البلدات. المنسق باسكال انطون شدد في كلمته على انه دأبت هيئة القضاء منذ اللحظة الاولى على متابعة شؤون البلدات في عاليه مؤكدا ان الاحتفال بعيد الميلاد ما هو الا تأكيد على اصرارنا بالاستمرار و المضي قدما رغم كل شيء.

وقد تابع الاطفال عروضا ترفيهية من سحر ورقص على انغام الموسيقى الميلادية وفي الختام وزع بابا نويل الهدايا على الاطفال المشاركين.