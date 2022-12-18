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بالصور- احتفال ميلادي لهيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر (بعدسة الزميل جورج فغالي)

18
DECEMBER
2022
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بمشاركة اكثر من ١٠٠٠ ولد، نظمت هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر احتفالها الميلادي في مجمع ميشال المر الرياضي في نهر الموت.
وقد القى في بداية الإحتفال منسق القضاء المهندس ايلي الخوري كلمة عايد بها الاهالي والاولاد متمنيا ان يكون عيد ميلاد المسيح بداية خلاص لوطننا لبنان.
وشكر كل من شارك في انجاح هذا النشاط لاسيما السادة نصري لحود الكسندر نمر ونديم جرداق الى جانب ادارة مجمع ميشال المر الرياضي.
هذا وقد شارك بالنشاط النائب السابق ادي معلوف ونائبة رئيس التيار للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي وامين سر التيار جهاد سلامة واعضاء من مجلس وهيئة القضاء الى جانب حشد كبير من اهالي المتن.

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