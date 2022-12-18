بالصورة- بعد تعرضها لحادث خطير.. مي شدياق تغادر المستشفى

A + A -

غادرت الاعلامية والوزيرة السابقة مي شدياق مستشفى أوتيل ديو، حيث كانت تخضع للعلاج إثر تعرضها لحادث في أحد الفنادق بفرنسا، في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى كسر في الكتف والرجل.

ونشرت شقيقتها ميشا شدياق عبر تويتر صورتين لمي أثناء نقلها من المستشفى الى المنزل على متن سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني، وارفقتهما بتغريدة قالت فيها: "رجعت مي عالبيت اليوم بجسم "مطحبش ومكسّر" ومع كمية أدوية للوجع. بس ما عنّا شك إنك بعد كم شهر رح ترجعي أقوى our Phoenix...".

وقد تفاعل الكثيرون مع هذا المنشور حيث تمنّوا لها الشفاء العاجل وان تتغلب على اوجاعها سريعاً.