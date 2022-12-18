عناوين الصحف ليوم الأحد 18 كانون الأول 2022

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النهار: الدولار 44 ألف ليرة... والانقسام الحكومي يتجدّد



الديار: بري اوقف محركاته ولن يدعو للحوار... وجلسة الانتخاب في الاسبوع الثاني من العام الجديد

وزراء التيار «يقوطبون» على جلسة حكومية جديدة وميقاتي لن يتردد بالدعوة عند الضرورة

لا زيارة للبنان على جدول ماكرون وحشد للموفدين الاوروبيين بين العيدين





الأنباء الكويتية: «خارجية الشيوخ» الأميركي تدعو لمعاقبة مقوضي القانون في لبنان

حادثة «اليونيفيل».. تضارب معلومات وفريق تحقيق إيرلندي في بيروت



الشرق الأوسط: ميقاتي يتمسك بصلاحياته ويتريّث بدعوة الحكومة للانعقاد

يرفض اللجوء إلى المراسيم الجوالة لأنها تذكّر بالانقسام



الوطن السورية: واشنطن تطمئن «قسد» عن طريق الدوريات المشتركة لمنع غزو مناطقها! … الاحتلال التركي يواصل تصعيده العسكري في أرياف حلب والرقة والحسكة