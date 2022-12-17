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سبوتنيك": قصف صاروخي استهدف قاعدة الجيش الأميركي في حقل العمر النفطي شرقي سوريا

17
DECEMBER
2022
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أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأنّ قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر القواعد العسكرية للقوات الأميركية، شرق دير الزور، تعرضت لقصف مجهول المصدر، أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل.

ولفتت، نقلًا عن مصادر محلية، إلى أنّ "قاعدة حقل العمر تعرضت إلى قصف مجهول حيث سمعت أصداء الانفجارات في جميع البلدات في المنطقة، تلاه تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير الأميركي في سماء البلدات والقرى المحيطة بالحقل"، مشيرة إلى أنّه "لم يتسنى معرفة حجم الأضرار أو الإصابات في صفوف الجيش الأميركي من المقيمين في المنطقة الخضراء الموجودة في قاعدة العمر".

وكانت أصوات انفجارات مشابهة قبل أيام دوت في الحقل نتجت عن تدريبات عسكرية للقوات الأميركية في حقل العمر بالذخيرة الحية، وجاءت التدريبات بعد إعلان قوات أميركا مواصلة محاربة فلول تنظيم "داعش" في المنطقة بعد أن أعلنت في وقت سابق عن توقف العمل العسكري في المنطقة، وفق ما نقلت "سبوتنيك".

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