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الوزير حجار من مجدل عنجر: قررنا البدء بالخدمات لامركزيا بتعاقد مع الأطباء المحليين

17
DECEMBER
2022
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زار وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، مركز الشّؤون الاجتماعيّة في مجدل عنجر، واطّلع من رئيس البلديّة منسّق عام تيّار "المستقبل" في البقاع الأوسط سعيد ياسين على سير العمل والخدمات الجارية، واستمع من الحضور لطلبات المركز والخدمات الّتي يحتاجها.


بدوره، أطلعهم حجّار على قرار البدء بالخدمات لامركزيًّا بتعاقد مع الأطبّاء المحليّين، ووعد بالبدء ببرنامج العائلات الأكثر فقرًا في المركز. كما استمع إلى جمعيّة " طموح"، والدّعم الّذي يجب أن يتلقّاه ذوو الاحتياجات الخاصّة في البلدة، واعدًا إيّاهم بالاستجابة لمطالبهم.


كذلك، طَلب من ياسين أن يتقدّم بطلب تقديم قطعة أرض تمتلكها البلديّة، واعدًا بمتابعة الطّلب حتّى تتمّ الموافقة على بناء مركز للبلدة.

من جهه، طلب ياسين من حجّار "تزويد المركز بأدوية للأمراض المزمنة وتركيب طاقة شمسيّة، كي تبقى الخدمات الطبيّة جارية على مدار النّهار"، كذلك طلب "تزويد البقاع بعيادة نقّالة"، حيث لمس تجاوبًا مع الطّلبات ووعد بالمتابعة معه مباشرةً، مؤكّدًا "الاتّصال بالجمعيّات الدّوليّة والمموّلين، لحشد الدّعم للمركز، كي يرتقي لمستوى الخدمات الّتى تحتاجها البلدة والمنطقة".

متفرقاتالبقاعمجدل عنجرهكتور حجار

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