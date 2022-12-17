سرق جارته المسافرة للمرة الثانية!

A + A -

صدر عـن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي- شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:

ادّعت السّيّدة (أ. س. من مواليد عام ١٩٨٥، لبنانية) لدى فصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ مجهول بجرم سرقة أثاث منزلها الكائن في محلّة سدّ البوشريّة، وما يحتويه من ملابس وأغراض ومقتنيات، في خلال وجودها خارج البلاد لمدّة أربعة أشهر، وذلك بطريقة السّرقة ذاتها التي اتُّبِعت حين تعرّض منزلها للسّرقة سابقاً في خلال عام 2020.

من خلال التوسّع بالتحقيق من قِبَل عناصر مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، جرى الاشتباه بجار المدّعية في السّكن، المدعو:



- ج. ر. (من مواليد عام ۱۹۷۲ – لبناني)



بتفتيش منزله، عُثر على بعض الأغراض العائدة للمدّعية.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّ قسمين آخرَين من المسروقات موجودين في منزله في بلدة فيطرون وفي مستودعٍ في محلة بعبدا.

تمّ استعادة المسروقات وسُلّمت إلى مالكتها، ومن ضمنها أغراض من التي سُرقت في خلال عام ٢٠٢٠.



أودع القضاء المختص بناءً على إشارته لإجراء المقتضى القانوني بحقه.