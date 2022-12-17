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بعد مداهمات وكمائن... المعلومات تلقي القبض على منفّذ الجريمة التي هزّت لبنان!!

17
DECEMBER
2022
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صدر عـن المديريّة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة بيان جاء فيه: "بتاريخ 12-12-2022 وفي محلة الزاهرية - طرابلس وعلى خلفية أفضلية مرور، أقدم شخص مجهول الهوية على متن دراجة آلية على إطلاق نار من مسدس حربي باتجاه (ع. ع. من مواليد عام 1995، لبناني) حيث أصابه في رأسه وفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى ووضعه الصّحي غير مستقرّ، وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المحلية والدولية مقاطع فيديو لعملية إطلاق النار التي أثارت استياءً كبيرًا في نفوس المواطنين".

وأفاد البيان بأن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي باشرت على الفور، استقصاءاتها لتحديد هوية مطلق النار، وبنتيجة المتابعة الفورية توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو: ع. م. د. (من مواليد عام 1999، لبناني)

بنتيجة المتابعة التي قامت بها قطعات الشعبة المختصة، تم "كشف هوية /3/ أشخاص من أقارب ومعارف الفاعل، يُرَجَّح تورّطهم في عملية نقله خارج مدينة طرابلس إلى جهة مجهولة، حيث أعطيت الأوامر للعمل على توقيفهم للعمل على تحديد مكان تواجد (ع. م. د.) وتوقيفه".
وبتاريخ 16-12-2022، "نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مداهمات وكمائن في مدينة طرابلس، نتج عنها توقيف عدد من الأشخاص من أقارب ومعارف منفّذ عملية إطلاق النار، وجرى بنتيجة التحقيق معهم الدلالة على مكان اختبائه في منطقة الحويش قضاء عكار".


وتابع البيان، "على الفور، انتقلت قوة من الشعبة إلى مكان اختبائه في المحلة المذكورة مصطحبة معها أحد الموقوفين، فسلّم المطلوب نفسه وتم ضبط مسدس حربي بحوزته".

وأضاف، "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وأن الحادث حصل على أفضلية مرور".

وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق جارٍ معه بإشراف القضاء المختص".

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