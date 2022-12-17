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بعد ازدياد الشكاوى عن السرقة وأفضلية توزيع الأدوية... الأبيض يتحرك!؟

17
DECEMBER
2022
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شدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض على أن "ليس هناك أمر طارئ لعقد جلسات مجلس وزراء قريبا، على عكس الجلسة السابقة التي كانت ضرورة ملحة لتأمين التمويل للأمراض المستعصية والسرطان والتغطيات الاستشفائية".

ورأى في حديث اذاعي, أن "هدف حزب الله من المشاركة في الجلسة كان البت بالبنود الطارئة لتسهيل أمور المواطن". وقال: "اجتمعنا منذ يومين مع لجنة الأمن الاجتماعي ومع الوزير حجار ونحن جاهزون لأن نحل أي موضوع، والعلاقة بين الوزراء ممتازة".

وعن هبة الأدوية من إيران، قال: "الوزارة مستعدة لقبول المساعدات من أي بلد في العالم. هناك شرطان لقبول الأدوية أولها الجودة وثانيها عدم تعرضنا للعقوبات بعد الاستيراد".
وفي ملف أدوية السرطان قال: "تم تشكيل لجنة التحقيق بأربعة أدوية في الكرنتينا بعد ازدياد الشكاوى عن السرقة وأفضلية توزيع الأدوية. الواقع الذي كان قائما منع المراقبة والتحقق من المخالفات".


وبالنسبة إلى غسيل الكلى، نفى جود عراقيل، مؤكدا "دفع المستحقات اللازمة للمستشفيات في الوقت المحدد".

وأشار إلى أن "ملفي كورونا والكوليرا تحت السيطرة بعد التجاوب السريع للمعنيين، فاللقاحات حمت البلد من انتشار الوباء، لأن الوقاية أهم من العلاج".

وطلب من المدارس "تأمين الظروف لمنع انتشار عدوى الإنفلونزا"، مؤكدا أن "لا اتجاه للإقفال وخاصة في الظروف الحالية".

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