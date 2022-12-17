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منخفض جوي جديد في طريقه الى لبنان...!

17
DECEMBER
2022
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الثلاثاء حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود وشمال تركيا يؤدي إلى طقس متقلب (معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 إلى 21 مئوية).
الطقس المتوقع في لبنان:


اليوم السبت: صاف إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال والداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الإثنين: صاف إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبداية انخفاض تدريجي في الداخل وعلى الجبال.

الثلاثاء: قليل الغيوم يتحول خلال النهار إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

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