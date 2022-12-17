هبة المانية لفوج اطفاء بيروت

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قدمت جمعية مساندة الشرق الألمانية ( اورينت هيلبر) المبادرة من ممثلها في لبنان الدكتور نبيل حداد، نظام إنتاج الطاقة الكهربائية( كهروضوئية) بطاقة 6,2 kw إلى فوج إطفاء بيروت - منطقة طريق الجديدة، حيث تم تركيب التجهيزات اللازمة خلال ٤ ايام وتم تشغيلها بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود وقائد فوج إطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز وعدد من ضباط وعناصر الفوج.

وهذه المجموعة الكهروضوئية التي تولد الكهرباء عبر الواح حديثة من الطاقة الشمسية تؤمن ١٥ ساعة يوميا من الكهرباء لحاجات المركز.

وألقى المحافظ عبود كلمة شكر فيها لجمعية مساندة الشرق الألمانية بشخص رئيسها الدكتور نبيل حداد "مبادرته الإنسانية والوطنية، وتقديمه هذه الهبة التي تاتي اعترافا بدور هذا الفوج وابطاله في مدينة بيروت".

بدوره، ألقى حداد كلمة شدد فيها على "أهمية التضامن والتعاون الإنساني في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان"، منوّها ب"دور فوج الإطفاء وحاجة الناس وبيروت إليه خصوصا انه لا يتأخر ابدا في مهامه".