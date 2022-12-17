بيان بطريركية الأرمن الكاثوليك يدين إقفال الطريق بين أرمينيا وأرتساخ

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رداً على الإعتداء والإنتهاكات التي طالت إغلاق طريق ستيباناكيرت - كوريس وما يشكل ذلك من خرق واضح لحقوق الإنسان ومما يتناقض مع نقطة الإعلان الثلاثي الصادر في ٩ نوفمبر عام ٢٠٢٠ والذي يضمن أن يكون الطريق سالكاً ومفتوحاً بين أرمينيا وأرتساخ.

أدانت بطريركية الأرمن الكاثوليك هذا العمل الجبان وهذه الجريمة الشنعاء التي ارتُكبَت ضد أبسط حقوق الإنسان والمواطن في أرتساخ. وناشدت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان وسائر المنظمات والهيئات بالعمل على إيقاف هذه الإعتداءات والإلتزام بإبقاء الطريق مفتوحاً أمام المواطنين عوضاً عن محاصرتهم.

هذا وترفع البطريركية الصلاة من أجل إحلال السلام في أرمينيا وأرتساخ.