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أسرار الصحف ليوم السبت 17 كانون الأول 2022

17
DECEMBER
2022
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البناء

تؤكد مصادر أمنية أن مسار التحقيقات اللبنانية والأممية في حادث العاقبية الذي أودى بحياة الجندي الإيرلندي وتحوّل الى منصة انخرط فيها وزراء وسياسيون وإعلاميون للهجوم على حزب الله، قد حسمت أن ما جرى حادث لا علاقة لحزب الله به لا من قريب ولا من بعيد.

يستغرب عسكريّون روس أرقام الصواريخ التي يعلن الجانب الأوكراني أنه قام بإطلاقها لإسقاط صواريخ روسية بما يعادل أضعاف الواقع ويعتقدون أن سوقاً سوداء لبيع الصواريخ التي تأتي من دول الناتو تفسّر هذه المبالغة لتبرير طلب المزيد بداعي نفاد المخزون.

الجمهورية
إستغربت أوساط سياسية تأخير استحقاق مالي للبنانيين أشهراً عدة رغم سريان إجراء مالي يستوجب القيام به، واعتبرته تمديداً لسرقة موصوفة متمادية منذ سنوات.
 
مرجع سياسي فاعل متفاجئ من كثرة الأسماء التي ترده من مرجعيات مسيحية لمرشحين رئاسيين تحت عنوان التسوية.

رئيس هيئة مدنية لإحدى الطوائف البارزة أكد لدبلوماسيين غربيين التقاهم أخيراً ألا تراجع عن موضوع أولوية عودة النازحين السوريين إلىّ بلادهم مهما كلف الأمر.

 

اللواء

تلقى رئيس دولة أوروبية ضمانات من دولة كبرى صديقة، تتعلق بالمساعدة على التخفيف من حدة أزمة المحروقات على بلاده.

تُشدّد القيادات الرفيعة في «الثنائي» على أن لا شيء يتقدم على الوحدة السياسية والوزارية للطرفين.

فوجئت شركات السياحة بحجم الحجوزات للبنانيين في دول قريبة لقضاء الأعياد هناك!

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