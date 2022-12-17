عناوين الصحف ليوم السبت 17 كانون الأول 2022

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الأخبار

ـ ‫نصرالله: حريصون على التفاهم

ـ ‫عون ينتظر مبادرة الحزب وينصح بتدخل المجلس النيابي في ملفي الحكومة والرئاسة

ـ ‫اجتماع سعودي - فرنسي في باريس لبحث الملف الرئاسي

ـ «العربية» لغة للحياة

البناء

ـ العيون على قمة عمان العراقية واللقاء السعودي الإيراني… واليمن قبل لبنان؟

ـ اللقاء التشاوري ينتج مجلساً وزارياً قضائياً مصغراً… تحت سقف الصلاحيات الدستورية

ـ احتواء حادث العاقبية بعد وضوح مسار التحقيق… وسقوط الاستثمار السياسي

الجمهورية

ـ إكتملت التموضعات.. في انتظار المفاجآت!

اللواء

ـ اللجنة الرباعية تبحث اليوم بـ«جنس الضرورة» وخلافات الوزراء على حالها

ـ ميقاتي وعون في الناقورة يُؤكّدان التمسك بـ«اليونيفيل».. والطوافات الأميركية دعم جديد للجيش

ـ احتجاجات الأردن تتصاعد والملك يتوعد »المخرِّبين«ـ مقاطعة واسعة للانتخابات البرلمانية في تونس اليوم

الديار

ـ الافق الداخلي «مقفل» رئاسياً فهل يؤدي الحراك الفرنسي ــ القطري الى اختراق؟