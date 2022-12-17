عناوين الصحف ليوم السبت 17 كانون الأول 2022

الأخبار
ـ نصرالله: حريصون على التفاهم
ـ عون ينتظر مبادرة الحزب وينصح بتدخل المجلس النيابي في ملفي الحكومة والرئاسة
ـ اجتماع سعودي - فرنسي في باريس لبحث الملف الرئاسي
ـ «العربية» لغة للحياة
البناء
ـ العيون على قمة عمان العراقية واللقاء السعودي الإيراني… واليمن قبل لبنان؟
ـ اللقاء التشاوري ينتج مجلساً وزارياً قضائياً مصغراً… تحت سقف الصلاحيات الدستورية
ـ احتواء حادث العاقبية بعد وضوح مسار التحقيق… وسقوط الاستثمار السياسي
الجمهورية
ـ إكتملت التموضعات.. في انتظار المفاجآت!
اللواء
ـ اللجنة الرباعية تبحث اليوم بـ«جنس الضرورة» وخلافات الوزراء على حالها
ـ ميقاتي وعون في الناقورة يُؤكّدان التمسك بـ«اليونيفيل».. والطوافات الأميركية دعم جديد للجيش
ـ احتجاجات الأردن تتصاعد والملك يتوعد »المخرِّبين«ـ مقاطعة واسعة للانتخابات البرلمانية في تونس اليوم
الديار
ـ الافق الداخلي «مقفل» رئاسياً فهل يؤدي الحراك الفرنسي ــ القطري الى اختراق؟