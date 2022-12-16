المطران ابراهيم يشكر وزير السياحة على قراراته.. وهذا ما قاله!

A + A -

وجه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم رسالة الى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، شكره فيها على إصدار قرارات بإدراج بيت المكرم الأب بشارة ابو مراد والمتحف البيزنطي في مطرانية سيدة النجاة والمكتبة البلدية وحديقة الشعراء على خارطة السياحة الثقافية والدينية والترويج لها محليا ودوليا، منوها باسم ابناء زحلة والبقاع بالقرارات الصادرة عنه.

وقال: "لبنان بحاجة اليوم الى اشخاص اوفياء ومحبين ويجهدون لتقديم الخدمات كالوزير نصار. وما جولتكم في زحلة الا خير دليل على ان المدينة وجوارها غنية بالمقومات السياحية، سواء السياحة الدينية ام سياحة النبيذ والعرق، ام السياحة الثقافية، ام سياحة المونة والمطبخ اللبناني، ام السياحة الريفية وغيرها من انواع السياحة".

أضاف: "أحببناك واصبحت في وقت قصير زحليا بامتياز، وهذا وسام محبة تعلقه على صدرك. اسأل الله ان يحفظك ويبارك اعمالك الصالحة بشفاعة مريم العذراء سيدة النجاة".

وتوجه ابراهيم بـ"الشكر الجزيل والتقدير الى ابن سيدة النجاة، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود على مبادرته بدعوة وزير السياحة لزيارة زحلة، وعلى اقتراحاته القيمة بإدراج المواقع الاربعة على الخارطة السياحية الدينية والثقافية العالمية، وعلى نشاطه المميز وعلى محبته ووفائه لمدينته زحلة وابنائها".