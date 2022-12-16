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نقابة صيادي الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي دعت المعنييين الى الاهتمام باوضاعهم ولقمة عيشهم

16
DECEMBER
2022
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طالبت نقابة صيادي الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي في بيان، "المعنيين بكسر الجمود المسيطر على حركة الصيادين لعدم توافر مادة المازوت بأسعار مدعومة وغلاء مستلزمات الحياة". وأشارت الى أن "العديد من الصيادين مهددين بترك العمل ويقومون بعرض مراكبهم للبيع لعدم قدرتهم على تشغيلها".

كما وطالبت النقابة "الحكومة بتحسين الوضع الصحي للصيادين والاسراع في اقرار الضمان الصحي لهم". كذلك طالبت "المعنيين بمطلب اساسي، وهو ضرورة الاسراع في تنظيم حركة المراكب في ميناء الناقورة، حيث يتم وضع المراكب السياحية على حساب مراكب الصيادين ولقمة عيشهم، حتى وصلت الامور الى عدم امكانية وضع مركب صيد جديد، فقد اصبحت الميناء مكتظة بالمراكب السياحية، وقد نشط مؤخرا بعض سماسرة بيع المواقف البحرية على حساب الصيادين، لذا نطالب المعنيين بالاسراع في حل هذه المشكلة وقد وعدت النقابة بمتابعة المطالب ميدانيا مع كل معني".

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