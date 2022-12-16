الابيض يطلق المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضد الكولير: أسباب انتشار الوباء لا تزال موجودة

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أطلق وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضد وباء “الكوليرا” مع وصول تسعمائة ألف لقاح إلى لبنان، وذلك في لقاء في وزارة الصحة العامة ضم ممثلين عن الشركاء الدوليين والمحليين وتخلله عرض للمسار التنفيذي والميداني للمرحلة الأولى التي حققت هدفها من خلال تلقيح ثمانين في المئة من الأشخاص المستهدفين ما انعكس احتواء للوباء.

حضر اللقاء ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، نائبة ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يولي كيمياسي Ioli Kimyaci، ممثلة عن اليونيسف إيتي هيغينز، رئيس مؤسسة عامل الدولية كامل مهنا وممثلون عن منظمة MEDAIR و”أطباء بلا حدود” والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المعنيين.