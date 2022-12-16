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شربل: الآلية مرقت وغلّطت... ولو ما غلّطت ما صار الحادث!

16
DECEMBER
2022
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اعتبر الوزير السابق مروان شربل أن "الحادث الذي حصل في العاقبية هو نتيجة سوابق نتج عنها "قلة ثقة" بين بعض الأهالي و"اليونيفل" وأي مشكلة حصلت أو ستحصل يجب معالجتها أو سيتحمّل لبنان توابعها"

وأفاد في حديث لقناة "الجديد"، بأن "وفدا إرلنديا سيحضر للتحقيق مع الجيش اللبناني بخصوص مقتل الجندي العامل في قوات اليونيفل".

وأشار الى أن "هناك نوع من "عدم القبول" لقوات اليونيفل وقسم من الشعب اللبناني لا يقبل بالـ 1701 لأن هذه القوات موجودة في الجانب اللبناني فقط".
وقال: "ما حصل هو أن آلية مرقت وغلّطت ولو ما غلّطت ما صار الحادث وهلقد هي".


على صعيد آخلا، ذكر شربل أن "اتفاق الطائف أزال كل الصلاحيات التي مارسها ميشال عون في حكومته العسكرية الأولى من عهدة رئيس الجمهورية".

وتابع، "منذ عام الـ90 وحتى عام 2005 "كان السوري يقول الأمر لي" وهو طبق الإتفاق الثلاثي عوض اتفاق الطائف"، مضيفا: "لإنو كان زعلان كيف انعمل الإتفاق بالسعودية وفي تلك الفترة ما حدا كان مسترجي يحكي".

ورأى أننا "إذا انتخبنا رئيس جمهورية داخلياً "بتكون أعجوبة" فعلى مدى تاريخ لبنان ومع كل المؤتمرات التي عقدت لأجله لم نسمع يوماً باسم "مؤتمر بيروت" وكل المؤتمرات كانت باسم مناطق خارجية".

وأضاف، "صحيح ما بقى في متاريس بس الخلافات صارت سياسية"، لافتا الى أننا "نرى اليوم إعادة فتح للقبور مع كل خلاف بين سمير جعجع وميشال عون".4

وقال: "رح يصير في عنا رئيس جمهورية بشباط ماكسيموم وتذكرها هاي".

وذكر أنه "في حال لم يُنتخب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية قبل الأشهر الاربعة المقبلة فإنه سيتراجع عن ترشيحه".

من جهة أخرى، أشار شربل الى أن "حزب الله لا يقبل من أي أحد أن يتم اتهام حركة أمل بالفساد لأن قبوله بذلك يحمل مضاعفات بعيدة المدى".

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