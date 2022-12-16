ميقاتي عقد لقاء تشاوريا مع الوزراء بعد الظهر في السراي الحكومي...من حضر الاجتماع؟

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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي،وزير الاعلام زياد المكاري،وزير العدل هنري خوري،وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الطاقة والمياه وليد فياض،وزير الشباب والرياضة جورج كلاس،وزير الدفاع موريس سليم،وزير المهجرين عصام شرف الدين ،وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار،وزير الصناعة جورج بوشكيان،وزير السياحة وليد نصار،وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي،وزير الثقافة محمد وسام مرتضى،وزير البيئة ناصر ياسين،وزير العمل مصطفى بيرم،وزير الزراعة عباس الحاج حسن،وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.