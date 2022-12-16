حراك المتقاعدين العسكريين يتبرء من جورج نادر

أكد حراك المتقاعدين العسكريين، في بيان، على "عدم علاقة العميد جورج نادر بحراك المتقاعدين العسكريين وما صدر عنه مساء أمس في برنامج صار الوقت، وهو يعبر عن رأيه في أي شأن سياسي ولا يعبر عن رأي حراك المتقاعدين العسكريين وهو اتخذ لنفسه خطا سياسا لا ينسجم مع اغلب حراك المتقاعدين العسكريين وهم بعيدون كل البعد عن التطاول على اي مرجعية أو حزب وهم فقط للمطالبة في حقوقهم المشروعة".