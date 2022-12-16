حمية يطلق مناورة تجريبية لباصات النقل المشترك والمقدمة كهبة فرنسية

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استكمالا لخطة النقل المشترك، أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مناورة تجريبية لباصات النقل المشترك والمقدمة كهبة فرنسية، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ومدير عام مصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد نصر، كما قام الحاضرون بجولة في الباصات ضمن بيروت الكبرى.



وأعلن حمية خلال الجولة عن اطلاق عمل الباصات في بيروت الكبرى مستعينا بعمال مصلحة النقل، كما أعلن بدء العمل لإنجاز دفتر الشروط لإجراء مناقصة، تهدف الى تلزيم صيانة وتشغيل الباصات على كل الأراضي اللبنانية الى القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام.