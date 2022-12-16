ابي رميا عرض مع الامين العام لجمعية البرلمانات الفرنكوفونية لتفعيل انشطتها وتعزيز التعاون

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التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية - الفرنسية وممثل مجلس النواب في لجان الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية النائب سيمون ابي رميا، في سياق زيارته لفرنسا، الامين العام لجمعية البرلمانات الفرنكوفونية النائب الفرنسي برونو فوكس، ووضعه في اجواء مؤتمر الحوكمة الرقمية الذي نظم في المجلس النيابي اللبناني الشهر الماضي بالتعاون مع الجمعية اللبنانية الفرنكوفونية.

وناقش ابي رميا مع فوكس وفق مكتبه الاعلامي،" آلية التنسيق والتحضير لاتفاق تعاون حول الحوكمة الرقمية تنجز السنة المقبلة لتفعيل الe-parliament عبر تفعيل الموقع الالكتروني للمجلس النيابي والapplication الخاصة بالمجلس". كما تناول اللقاء "اطر تفعيل الأنشطة الفرنكوفونية وتعزيز التعاون اللبناني الفرنسي في هذا المجال".