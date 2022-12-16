وزير الزراعة يلتقي نظيره المصري لبحث ملفات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية

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في إطار زيارته لجمهورية مصر العربية، بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري السيد القصير، في آفاق التعاون الزراعى بين البلدين.



وأكد الحاج حسن أن النقاش مع نظيره المصري كان هادف وبناء وتناول عمليات التصدير والاستيراد، وتسهيل التبادل التجاري الزراعي بين مصر ولبنان في إطار شراكة استراتيجية حقيقية تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.



وأكد القصير من جهته على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة أوجه الدعم لدولة لبنان ومساندته في ظل الظروف التي يمر بها حاليا، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول العديد من القضايا المتعلقة بزيادة التبادل التجاري والشراكة الزراعية في مجال اجراءات الحجر الزراعي والبيطري والصحة الحيوانية والنباتية وكذلك متابعة أعمال اللجنة الفنية المصرية اللبنانية الزراعية المشتركة وأيضا تذليل كافة العقبات أمام تعزيز التعاون وتبادل السلع الزراعية بين البلدين.

إشارة إلى أن وزير الزراعة يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال اللبنانيين يقوم خلالها بعقد عدة لقاءات مع المسئولين ورجال الأعمال والمصدرين المصريين لبحث آفاق التعاون المشترك بين مصر ولبنان.