نصّار يعقد اجتماعاً تنسيقياً موسّعاً للتحضير لموسم التزلّج المقبل

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عقد وزير السياحة المهندس وليد نصّار في تمام الساعة 11 من ظهر اليوم الجمعة في مكتبه بالوزارة، اجتماعاً تنسيقياً للجنة النشاطات الشتوية "سياحة ورياضة"، والتي تضمّ وزارات: الأشغال العامة والنقل ممثلة بالمدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس، الداخلية والبلديات المقدم حسن بركات، الشباب والرياضة حسن شرارة، الاتحاد اللبناني للتزلج، الصليب الاحمر اللبناني، البلديات، ممثلين عن مراكز التزلج في الأرز، كفردبيان، فقرا، قناة باكيش، الزعرور واللقلوق، بحضور رئيس قسم الشرطة السياحية العقيد جيرار نصر.

وأعرب الوزير نصّار في مستهلّ الإجتماع عن تضامنه مع مركز التزلج في منطقة الأرز بعد الأعمال التخريبية التي حصلت والتي تؤثر على سمعة لبنان ويمكن تكرارها في أي مركز آخر في حال لم تُكشف ملابساتها والفاعلين، مناشداً الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة كشفها في السرعة الممكنة.

وبحث المجتمعون في مهام كل وزارة ومؤسسة وفي مقدتهم وزارة الأشغال العامة والنقل لناحية متابعة شروط السلامة العامة في مراكز التزلج، تأمين الجرافات والاليات لفتح الطرقات وتجهيزها بما يلزم، ووزارة الداخلية والبلديات ممثلة بقوى الأمن الداخلي وتأمين خطة سير للمناطق المعنية وسلامة المواطنين، ووزارة الشباب والرياضة لاستكمال مشروع مرسوم يقضي بتنظيم مهنة منقذي ومدربي التزلج بالتنسيق مع الاتحاد اللبناني للتزلج، بالإضافة إلى الدور الاساسي لوزارة السياحة من خلال دائرة المصاعد الكهربائية في مصلحة الإستثمار وقسم الشرطة السياحية، كما دور الصليب الاحمر اللبناني.

واتفقوا على تأليف لجان تنسيقية لكل منطقة ومركز تزلج بغية المتابعة اليومية قبل وخلال الموسم، لضمان تأمين الشروط والمتطلبات كافة لإنجاح عملها والحفاظ على راحة روّادها، على أن يتم شرح الخطوات الاجرائية التي ستتخذ من الجهات كافة لكل منطقة في بيان لاحق.

وفي ختام الإجتماع تقدّم نصّار بالشكر إلى جميع المعنيين وفي مقدمتهم وزارة الأشغال العامة والنقل والوزير الدكتور علي حمية والمدير العام طانيوس بولس، ووزارة الداخلية والبلديات والوزير القاضي بسام مولوي وقوى الأمن الداخلي، متمنياً موسماً واعداً وزاهراً في المراكز كافة.