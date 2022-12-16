سارق مسرح عملياته البلدات المحيطة بالنبطية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بلاغ جاء فيه: "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت منازل ودراجات آلية والواح شمسية وذلك في البلدات المحيطة لمدينة النبطية".



ولفت إلى أنّ، "على الأثر، كثّفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي إجراءاتها، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت الى تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى: ع. ح. (مواليد عام 1995، لبناني). وبناء عليه، وبعد عمليات الرصد والتعقب التي استمرت لعدة أيام، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه بكمين محكم في بلدة الشرقية/النبطية".



وبالتحقيق معه، اعترف "بتنفيذه العديد من عمليات سرقة المنازل في بلدات النبطية، بالإضافة الى قيامه بسرقة دراجات آلية والواح طاقة شمسية. كذلك أفاد بإقدامه على عملية سلب بقوة السلاح ومحاولة سرقة منزل أحد المواطنين في بلدة الشرقية. كما تبيّن انه يتعاطى المخدّرات".

ووفق البلاغ، "أُودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".