القاضية عون: "أسوأ من هيك وضع ما في"!

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غرّدت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر "تويتر"، كاتبة: "صباح الخير يا أحبة. افرحوا انحلّ موضوع قانون استقلال السلطة القضائية بسبب اعتكاف القضاة. انشالله بس ما كون غلطانة. لكن ملاحظة مهمّة الى نقابتي المحامين. أولا أكيد ما قلن علاقة بقصة بريق الزيت: موجب التحفظ".



وأضافت، "لكن للتذكير الإستنكاف عن إحقاق الحق مش حاصل الآن فقط. هناك اعتكاف عن محاسبة من هدر ملايين ومليارات الدولارات. وحتى على فرض اعتبار أنّ المدعي العام في بيروت توجد دعوى مخاصمة بوجهه لماذا لا يُنظر في هذا الملف محام عام آخر. أو نيابة عامة أخرى... بكل الأحوال نحن كقضاة من هذا الشعب ومعاناتنا هي معاناته".



وتابعت، "لسنا مطلقًا من كوكب آخر. لذلك لا بدّ من طرح السؤال: هل تعطيل القضاء ووقف البتّ بحقوق المواطن سيساهم بالفعل في تحقيق العدالة للقضاة؟؟ بعدين صرنا كل مين إيدو إلو... هيدا اليوم ببطّل معتكف حسب الطلب.. وبكرا بيرجع يعتكف".

وختمت القاضية عون، "أسوأ من هيك وضع بعد ما في!".