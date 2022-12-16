موظفو المعاينة الميكانيكية قطعوا الطريق امام الداخلية خلال اعتصام تحذيري

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نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية، اعتصاما تحذيريا، امام مقر وزارة الداخلية والبلديات، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، اعتراضا على استمرار الغموض في مصير 450 موظفا وموظفة توقفوا عن عملهم قسرا منذ ثمانية أشهر.

وطالب المعتصمون، بحقوقهم واعادتهم الى عملهم، لان مصيرهم وعائلاتهم الشارع. وطالبوا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي باعطائهم تفسيرا عن سبب التأخير في اعلان المناقصة.

وقد قطع المحتجون الطريق امام الوزارة، وسط اجراءات امنية مشددة. وحول السير الى الطرق الفرعية.