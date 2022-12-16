إليكم جديد قضية مقتل البريطانية ريبيكا "بيكي" دايكس في بيروت!

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صدر عن السفارة البريطانية في بيروت بيان حول الحكم النهائي في قضية مقتل ريبيكا "بيكي" دايكس، جاء فيه: "رفضت محكمة التمييز اللبنانية الاستئناف المقدم من قبل طارق حوشية، وأكدت إدانته بارتكاب جريمة القتل الوحشية في العام 2017 لزميلتنا العزيزة ريبيكا "بيكي" دايكس. نحن ممتنون لجميع الذين ساهموا في الحل النهائي لهذه القضية بعد أشهر عدة من التأخير.

تلتزم السفارة البريطانية في بيروت ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية وعائلتها وأصدقائها بمواصلة تكريم إرثها ومنه عبر الجهود المبذولة لمكافحة آفة العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز التماسك والاستقرار المجتمعي.

نأمل أن يؤدي هذا الحكم إلى بعض الخاتمة لعائلة بيكي، كما للكثيرين حول العالم ممّن أحبّوها، ولكل أولئك الذين لمست بيكي حياتهم من خلال عملها الإنساني في لبنان وأماكن أخرى