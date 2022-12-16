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تفاصيل دقيقة... هكذا قُتِلَ الجندي الايرلندي برصاصة في الرأس

16
DECEMBER
2022
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في انتظار ان تحسم التحقيقات ملابسات الحادثة التي تعرّضت لها آلية تابعة لقوات «اليونيفيل» بعد منتصف ليل اول من امس على الطريق البحرية بين الزهراني وصور عند محلة العاقبية، تشير المعطيات الى ان الجندي الايرلندي قتل وجرح ثلاثة من رفاقه اثر مرور سيارتهم في الطريق البحرية التي لا تسلكها عادةً، ما أدّى الى تعقُّبها من قبل شبّان من المنطقة، وقد أثار مرور الآلية في وقت متأخّر وخارج منطقة جنوبي الليطاني بمسافة بعيدة حفيظتهم وحاولوا إيقافها، إلا أنّ السائق رفض الوقوف وداس على أقدام أحد الشبان، ما أحدث غضباً بين الجموع الذين حاصروا الآلية. فسُجّل، في تلك الأثناء، إطلاق نار لم يحدّد مصدره، ما زاد غضب الجموع ودفع بالسائق إلى القيادة بينهم بسرعة قبل أن يصطدم بأحد المحال الملاصقة للطريق. ووفقا للمعلومات، فإنّ الشبان حاولوا إنقاذ الجنود قبل أن يأتي عناصر من الدفاع المدني لينتشلوا جثة السائق. وباشر الجيش وفريق من اليونيفيل التحقيق، فيما نُقل القتيل والجرحى إلى أحد مستشفيات صيدا.
 
 ووفقا لمعلومات "الديار"، فإنّ قيادة قوات الطوارىء الدولية لم تقدم اجوبة واضحة حيال انحراف الدورية عن مسارها، وابلغت قيادة الجيش انها ستركّز في تحقيقها مع الجنود الناجين عن سبب مرورهم في طريقهم إلى بيروت في هذه المنطقة، وتخلّفهم عن الموكب الذي سلك وجهة الأوتوستراد كما تجري العادة.
 
 
 
التحقيقات والملابسات
 
ووفقا لمصدر قضائي، فان 7 رصاصات اخترقت سيارة قوات اليونيفيل اصابت احداها الجندي القتيل برصاصة في رأسه، مشيراً إلى أن الرصاصات التي أصابت الجندي خلف المقود اخترقت مقعده من الخلف، واستقرّت إحداها في رأسه ما أدى الى وفاته على الفور. وارتطمت العربة إثر ذلك بعمود حديدي، ثم انقلبت. وقد وضع القضاء العسكري يده على التحقيق وأن الأجهزة الأمنية تطارد أشخاصا يُشتبه في تورطهم في الحادثة. وأورد الجيش الإيرلندي على تويتر أن قافلة، ضمت عربتين مدرعتين وعلى متنهما ثمانية أفراد، تعرضت بينما كانت متوجهة إلى بيروت لنيران من أسلحة خفيفة. وقال ان ما حدث بشكل أساسي، في اعتقادنا، هو أن ناقلتي جند مدرعتين كانتا في طريقهما من معسكرنا الرئيسي في جنوب لبنان إلى بيروت في مهمة إدارية عادية. ولفت إلى انه على الطريق انفصلت العربتان المدرعتان، واحدة منهما حاصرها حشد معاد، وجرى إطلاق أعيرة نارية ولسوء الحظ قتل أحد جنودنا لحفظ السلام. وهذه أول مرة يقتل فيها جندي من قوة اليونيفيل في جنوب لبنان منذ كانون الثاني 2015، حين قضى جندي إسباني بنيران إسرائيلية.
الديار
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