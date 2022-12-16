سليم عون: كلّ السبل أُقفلت أمامنا كتيار في الداخل

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أكّد النائب سليم عون أننا "قد نحتاج لعامل مساعد من الأصدقاء في الخارج ولكن من دون أيّ إملاءات وأيضاً من دون الاتكال بالكامل على الخارج".



وفي حديثٍ لـ"صوت كل لبنان"، لفت إلى أنّ "العامل الخارجي يكون أحياناً عاملاً ضاغطاً ولدينا أمثلة على ذلك كما حصل في موضوع الغاز المصري والكهرباء الأردنية والفيول الإيراني".



وأشار إلى أنّ، "كلّ السبل أُقفلت أمامنا كـ"تيار" في الداخل وحتّى مع حلفائنا ومن هنا تأتي زيارات النائب باسيل إلى قطر ونظرتنا أنّ الموضوع ليس فقط باختيار رئيس بل ما هو النهج الذي سيتمّ اتباعه".