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الديار: توقيف 12 مُوظفاً في عقاريّة بعبدا.. وإحالتهم أمام القاضي منصور

16
DECEMBER
2022
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نتيجة التحقيقات التي اشرف عليها المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع بملف الرشوة والفساد بعقارية بعبدا، تم توقيف ١٢ سمسارا وعدد من الموظفين، بناءً لاعترافاتهم انهم كأنوا يتقاضون رشوة على ملفات عقارية، حيث كانت تدفع ارقام كبيرة وبالعملة الصعبة على كل ملف او معاملة.

وقد ادعى القاضي سامر ليشع عليهم ، واحالهم موقفين أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.

وقد علمت «الديار» انه نتيجة التحقيقات توسع بيكار التوقيفات، حيث أوقف القاضي ليشع 8 اشخاص جدد بملف آخر في عقارية بعبدا، واعترفوا بانهم ومع آخرين تلقوا رشوة في ملفات، بين الدوائر العقارية في بعبدا وعاليه والزلقا.

كما علمت «الديار» أيضًا، ان التوقيفات مثل كرة الثلج ، فمع كل يوم سيتم توقيف اشخاص جدد، وربما سيصل الرقم لاكثر من ستين موظفا من كافة الدوائر المذكورة، ومن المتوقع ان يتم اقفال هذه الدوائر العقارية.

كما ينشط كل من جهاز امن الدولة وفرع المعلومات في التحقيقات والاستقصاء في اماكن سكن كل موظف وما كان يملك مع عائلته وما اصبح عليه، كما يتم الاستحصال على نفي ملكية لكل فرد من العائلة، وفقًا لتوجيهات واشارة القاضي سامر ليشع.  

الديار
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