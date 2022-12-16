الجمهوريّة: جَعجعة دولية لا تُنتج خبزاً بلدياً

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وصف مصدر سياسي رفيع ما يحصل من تحرك خارجي تقوده فرنسا بمشاركة قطرية لحل الازمة الرئاسية بأنه "جَعجعة دولية لا تُنتج خبزاً بلدياً".



وقال لـ"الجمهورية": "إنّ التقاطعات لا تزال مقفلة ما يجعل الاتفاق غير متاح".

وكشف ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي بَدا للمرة الاولى على هذا المستوى من الاستياء في جلسة الامس لن يُعاود طرح مبادرة حوارية في ظل هذا الانسداد. وعلى هذا المشهد انتهَت عاشِرة جلسات الانتخاب، اما الجلسة المقبلة فستتم الدعوة اليها مطلع السنة الجديدة ولن تكون قبل الثامن من كانون المقبل.