عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 كانون الأول 2022

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الديار: تطويق ذيول حادثة العاقبية: سيناريوهان يتقدمان واسئلة حول انحراف الدورية عن مسارها ؟

لا سيناريوهات بديلة رئاسياً بعد رأس السنة والفاتيكان «محبط» من خلاف «القوات» و «التيار»

«صحوة ضمير» اوروبية في ملف اللجوء... خطة إسرائيلية لإخلاء مستوطنات الشمال تثير الذعر!

الأخبار: دولة قهْر «الغلابة»

اليونيفيل وحزب الله: حادثة العاقبية غير مدبرة

الدَّين العام الجديد في لبنان | «التمويل الأصغر»: لا أحد أفقر من أن يُسرق



نداء الوطن: "لجنة إيرلندية" إلى بيروت لمتابعة التحقيقات... والأدلة الأولية تؤكد "القتل العمد"

"جريمة العاقبية": مطالبة دولية بـ"تسليم القتلة"!

البناء: أردوغان: اقترحت على بوتين قمة ثلاثية مع الأسد تسبقها لقاءات سياسية وعسكرية جلسة رئاسية مكرّرة ولا مبادرات… وكتلة الوفاء: رفض الحوار باب للتدخلات حادث الدورية الإيرلندية من اليونيفيل إلى التحقيق… وصفا: لعدم إقحام حزب الله

اللواء: الجلسات في إجازة على زغل.. واستنفار لبناني - دولي لكشف حادث العاقبية

اجتماع تشاوري للوزراء اليوم.. وفلتان الدولار يُفاقم من لهيب الأسعار



النهار: رسالة دامية من "البيئة الحاضنة" إلى اليونيفيل!

الجمهورية: تعويل على مبادرة فرنسية لإنتخاب الرئيس



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