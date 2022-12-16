أسرار الصحف ليوم الجمعة 16 كانون الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

يقول خبير اقتصادي أوروبي رغم أن هدف الحرب في أوكرانيا إضعاف روسيا وهدف التصعيد في تايوان إضعاف الصين، فإن الأولى تنقل الى أميركا المصانع الألمانية العملاقة والثانية تنقل إلى أميركا أهم مصانع الموصلات وأنصاف الموصلات العالية التقنية والعنوان نمو أميركا على حساب حلفائها.





خفايا

قال خبراء في القانون الدولي إن الإطار القانوني لحركة قوات اليونيفيل بعد تعديل المادة 16 وفق عبارة «ضمان حرية حركة اليونيفيل بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها»، مسؤول عن زيادة العدائيّة في تصرّفات هذه الوحدات بعدما حرّرها من مرجعيّة الجيش اللبناني.



نداء الوطن: خفايا

تساءل بعض العسكريين عن سبب تأخير المساعدة القطرية الشهرية، فيما أكدت مصادر معنية أنّ هذه المساعدة ستعطى للعناصر في 20 كانون الأول، ويتردد أنّ هذه المساعدة قد تنتهي بعد شهرين.

يؤكد زوار دولة خليجية معنية بالملف الرئاسي أنها لن تقوم بأي مبادرة عربية أو دعوة الى حوار على غرار «اتفاق الدوحة» أو الطائف ولا خطوات خليجية مساعدة للبنان، قبل انتخاب رئيس وفق المواصفات المطلوبة وهذا قرار خليجي جامع.

عبّرت شخصية بارزة أمام سفير دولة أوروبية عن خشيتها من أن تكون ضحية تسوية تنتج بعد التطاحن على الرئاسة.





اللواء: أسرار

همس

خلافاً لحالات سابقة من خلو الرئاسة، لم تُشكّل عاصمة أوروبية خلية عمل للتشاور مع المكونات اللبنانية، حول سبل ملء الفراغ الرئاسي.



غمز

وضع نواب في كتلة من لون معروف بأجواء الامتناع عن الأخذ والرد في مسألة خلاف يتطور مع تيار سياسي معروف.



لغز

لا تكتفي جهات حزبية متعددة، بالملاحقات القضائية والأمنية العائدة للدولة، بل تلجأ لإجراءات خاصة، للحدّ من السرقات والسمسرات، وتعاطي المخدرات في مناطق تخضع لسيطرتها!