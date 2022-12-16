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أردوغان يعتزم لقاء الأسد

16
DECEMBER
2022
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الديار: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين تأسيس آلية ثلاثية مع سوريا، لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق. يأتي هذا بينما سيرت روسيا وتركيا دورية عسكرية مشتركة في عدة قرى خاضعة لسيطرة ما تعرف بقوات «سوريا الديموقراطية» شمالي الحسكة.

 


وأضاف أردوغان -خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين المرافقين له خلال زيارته إلى تركمانستان- أنه عرض هذا المقترح على نظيره الروسي الذي أبدى رؤية إيجابية بشأنه.

 


وأوضح أن المقترح التركي ينص على اجتماع بين أجهزة مخابرات الدول الثلاث أولا، يتبعه لقاء على مستوى وزراء الدفاع ثم الخارجية، ثم قمة على مستوى القادة.

 

كذلك كشف إردوغان أنه «يريد الاجتماع بالرئيس السوري بشار الأسد»، مشيراً إلى أنّ «وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيجابية حيال الأمر». وأشار إلى أنّ «هناك قوات تحالف في سوريا ونتخذ تدابيرنا لحفظ أمننا في المنطقة التي فيها هذه القوات».

 

وأكد أردوغان أن «اتفاقية سوتشي» و»مسار آستانا» ينصان على أن الممر الآمن لتركيا -على الحدود الجنوبية مع سوريا- يمتد إلى عمق 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن قوات التحالف الدولي في سوريا تقوم بدعم وحدات «حماية الشعب» الكردية.

الديار
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