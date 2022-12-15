هيئة قضاء طرابلس تهنىء اعضاء مجلس القضاء الجدد

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قامت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحرّ حفل استقبال على شرف اعضاء مجلس القضاء الجدد المنتخبين " الاستاذ إحسان اليافي - الأستاذ محمد رجب والمهندس وائل دبس في مكتب هيئة القضاء في طرابلس.

زارت مهنئةً

نائبة الرئيس للشؤون الادارية السيدة مارتين نجم كتيلة ومنسق اللجنة القطاعية لهيئات الاقضية السيد طوني بو يونس

ونائب الرئيس للعمل الوطني الوزير طارق الخطيب

حيث قاموا بتهنئة مجلس القضاء الجديد متمنين لهم التوفيق والنجاح.

بعد ذالك قام منسق القضاء سامر الرز واعضاء الهيئة بقطع قالب حلوى بالمناسبة وتوزيع هدية رمزية من منتجات قرية بدر حسون البيئية على نائبة الرئيس واعضاء مجلس القضاء.

وفي الختام تم اخذ الصور التذكارية.