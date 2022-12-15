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بو حبيب تلقى اتصالا من نظيره الايرلندي: تحقيق دقيق بدأته السلطات اللبنانية بمشاركة اليونيفيل لكشف ملابسات حادثة العاقبية

15
DECEMBER
2022
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إتصالا" هاتفيا" من وزير الخارجية والدفاع الايرلندي سيمون كوفني. أعرب خلاله الوزير بوحبيب عن" إدانته الشديدة للحادث المؤلم الذي وقع اليوم في منطقة العاقبية جنوب لبنان وأودى بحياة جنديين وسقوط عدد من الجرحى من الكتيبة الايرلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل".

كما قدم الوزير بوحبيب" تعازيه الحارة لحكومة وشعب إيرلندا وعائلة الجنديين المغفور لهما"، وأبدى أسفه" لهذا الحادث الأليم وثقته بأن تحقيقا" دقيقا" قد بدأته السلطات اللبنانية بمشاركة قوات اليونيفيل لكشف كل ملابسات الحادثة وصولا" لمحاسبة المسؤولين عنها". واعاد التذكير" بالدور التاريخي والمميز والمستمر، دون انقطاع منذ العام ١٩٧٨، للكتيبة الايرلندية في عمليات حفظ السلام في جنوب لبنان"، مقدرا اياه.

من جهته، أبلغ الوزير الايرلندي نظيره اللبناني بإمكان ارسال لجنة إيرلندية لمتابعة التحقيقات، وبأنه سيقوم ببحث الموضوع مع الامين العام للأمم المتحدة خلال إجتماعهما المزمع عقده على هامش وجوده حاليا" في نيويورك.

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