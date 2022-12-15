اللواء ابراهيم كشف عن موعد انتهاء أزمة تأخير تجديد جوازات السفر.. واتفاقية الفيول العراقي تستكمل قريبا

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أعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في حديث الى "قناة العراقية الإخبارية"، يبث غدا، ان "اتفاقية المليون طن الثانية من الفيول العراقي إلى لبنان تسير بشكل إيجابي وتستكمل قريبا".



وكشف ان "أزمة تأخير تجديد الجوازات اللبنانية ستنتهي في بداية العام الجديد بشكل تدريجي".



ولفت الى ان "قنوات الحوار في لبنان يشأن ملف رئيس الجمهورية يبدو أنها مسدودة في بعض المفاصل والحوار مستمر".



وأشار الى ان "هناك مليون و330 ألف نازح سوري في لبنان لا يرغبون بالعودة إلى سوريا".



وأكد ابراهيم ان "دولا تدخلت لإيقاف تسليم عبدالله سبعاوي للعراق"، معلنا اننا "لم نخضع لهذه الضغوط"، وقال: "لبنان على استعداد تام للتعاون مع العراق بخصوص ملفات محاربة الفساد".



وشدد على "اننا حرصاء، على تمتين وتصحيح العلاقات مع الاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والملف يسير ببطء".

وردا على سؤال، قال:"ان "الحشد الشعبي" مؤسسة عراقية وقف إلى جانب اخوته في القوات الأمنية للدفاع عن العراق".