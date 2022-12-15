زيارة من العميد حمدان الى السفارة الفنزويلية

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استقبل سعادة سفير الجمهورية الفنزويلية البوليفارية في لبنان خيسوس غريغوريو غونساليس، العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، والأخوة أعضاء الهيئة الأخ محمد قليلات والأخ فؤاد حسن، في مقر السفارة في بيروت.

ثمن العميد مصطفى حمدان موقف القيادة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو، الحريصة على الثوابت الوطنية الفنزويلية، والانفتاح الدائم دولياً وداخلياً، من أجل تحقيق التقدم والازدهار لشعب فنزويلا الصديق، هذا ما نتابعه مؤخراً من خلال بدايات المسار الحقيقي الجدي لبعض الدول الغربية، في الحوار مع القيادة الفنزويلية.

تمنى حمدان الخير والاستقرار والسلام للشعب الفنزويلي،الذي كان يقف دائماً إلى جانب قضايانا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين المحقة.

بدوره، أكد سعادة سفير فنزويلا خيسوس غريغوريو غونساليس أهمية استمرار العلاقات الفنزويلية-اللبنانية مع كافة القوى السياسية، متمنياً للبنانيين الاستقرار والأمن، والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة الذي يعيشها الشعب اللبناني.