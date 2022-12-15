حركة الأمة استقبلت "المرابطون" ولجنة الأسير سكاف في السادسة لرحيل الشيخ جبري: لانتخاب رئيس توافقي حريص على لبنان ومِنعته

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استقبل أمين عام حركة الأمة؛ فضيلة الشيخ عبدالله جبري وأعضاء الهيئة القيادية في الحركة فضيلة الشيخ عبدالله غزاوي والشيخ محمود القادري والأستاذ أحمد زين الدين، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون"؛ العميد مصطفى حمدان، يرافقه أعضاء الهيئة الأستاذ فؤاد حسن والأستاذ محمد قليلات والأستاذ أحمد منصور، مقدمين التعازي بمناسبة الذكرى السادسة لوفاة العلامة المربي فضيلة الشيخ عبد الناصر جبري (رحمه الله)، حيث تم استحضار منهج الشيخ عبد الناصر (رحمه الله تعالى) التربوي والعروبي والإسلامي وجهاده، ونشاطه من أجل وحدة الأمة وتآلفها وعزتها لتكون {خير أمة أخرجت للناس}.

واستقبل المجتمعون وبالمناسبة نفسها وفداً من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي الأسير يحيى سكاف، برئاسة جمال سكاف، وشدد المجتمعون على أن التجارب مع العدو الصهيوني أكدت أن هذا العدو لا يفهم إلاَّ لغة القوة، فالمقاومة وحدها هي التي تحرر الأرض والإنسان؛ كما أكدت كل تجارب التاريخ.

وحيّا المجتمعون جهاد وتضحيات الشعب الفلسطيني المرابط، الذي يتصدى للعدو الصهيوني وغطرسته بعمليات فدائية ومشاهد بطولية هزّت أوساط العدو، مؤكدين أن الأجيال الفلسطينية متمسكة بحقها المقدس بتحرير أرضها ومقدساتها من رجس الاحتلال العنصري البغيض.

واستعرض المجتمعون الأوضاع المحلية، واتفقت وجهات النظر على أن الفساد السياسي والاقتصادي والمالي المستشري جراء نهج الرأسمالية الليبرالية المتوحشة هو الذي أوصل البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه، داعين لانتخاب رئيس توافقي للجمهورية، لأن رئيس التحدي سينتج مشاكل جديدة في بلدنا، محذرين الواهمين بالاعتماد على الخارج بأنهم لن يحصدوا سوى الخذلان والخيبة.