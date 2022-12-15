وفد من متقاعدي قوى الامن ناقش مع مدراء مصارف مطالبهم

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أعلن "تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي" في بيان، أن وفدا منه "عرض لعدد من مدراء المصارف معاناة وشكاوى المتقاعدين وسوء المعاملة في بعض الفروع، وسلمهم ورقة مطالب تتضمن:

عدم وضع سقف سحوبات على الرواتب والمساعدات، قبض الرواتب والمساعدات على سعر صيرفة، قبض جزء من التعويض على سعر صيرفة، فتح حسابات لورثة المتقاعد، مراعاة حالات المرض للمتقاعد للسحب من تعويضه، وضع آلات Atm في الاقضية وزيادة عددها بالمصارف، تسهيل عملية صيرفة ومنع الإستنسابية لدى بعض الفروع، تزويدنا بأسماء وارقام هواتف المدراء الاقليميين للتواصل معهم من أجل استمرار التنسيق لمعالجة وحل شكاوى المتقاعدين".

وأشار البيان الى أن "الوفد ناقش المطالب مع المدراء الذين أبدوا تعاطفهم ونيتهم تقديم المساعدة، كما تم إيجاد حلول لبعض هذه المطالب ووعد بعرض الباقي على مجالس اداراتهم من أجل إيجاد الحلول المناسبة للطرفين، على أن يأتي الرد خلال الاسبوع المقبل".

وأكد الوفد "متابعة هذه الأمور مع كل المصارف دون استثناء".