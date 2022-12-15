كتلة "نواب الأرمن" استنكرت ما حدث مع القوة الإيرلندية: لا يجوز تحت أي مسمى التعرض لقوة حفظ السلام

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رأت كتلة "نواب الأرمن"، في بيان، أنّ "ما حصل مع القوة الإيرلندية العاملة في نطاق قوات حفظ السلام في الجنوب، يدمي القلوب"، لافتة إلى أنه "ومن دون الدخول في حيثيات الحادثة. قوات موجودة في لبنان من أجل بسط السلام في جنوبنا المعرض دائما لاعتداءات العدو الاسرائيلية. علينا جميعا كلبنانيين العمل لنكون سندا لهذه القوات وليس مصدر قلق وخطر لها".

وإذ استنكرت "وبشدة ما حدث مع القوة الإيرلندية"، قدمت الكتلة "تعازيها الحارة لأهل كل شهيد سلام ونعتبره شهيدا لنا ولأجل لبنان"، مشددة على أنه "لا يجوز وتحت أي مسمى التعرض لقوات حفظ السلام. وعلى الجهات المختصة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم تكرار أي إعتداء لأي سبب كان على قوة حفظ السلم في الجنوب".