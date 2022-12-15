وزير البيئة نوّه بالتعاون مع لجنة البيئة النيابية للوصول إلى حوكمة سليمة وادارة متكاملة للنفايات

A + A -

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين "أن وزارة البيئة تعمل مع لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب غياث يزبك ومع الكتل النيابية على التعديلات اللازمة على قانون النفايات الصلبة للوصول إلى حوكمة جيدة وادارة متكاملة للنفايات الصلبة اساسُها تفعيل دور الادارات المحلية وفقاً لما ينص القانون رقم 80 تاريخ 10\10\2018 حيث تقدم النائب يزبك والنائب فادي كرم باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 28 من القانون المذكور عملت عليه وزارة البيئة والذي يسمح للإدارات المحلية بوضع رسوم مباشرة على تغطية كلفة جمع النفايات المنزلية الصلبة ونقلها وتعزيز الفرز من المصدر ومعالجتها والتخلّص النهائي منها من الوحدات السكنية والمؤسسات العامة والخاصة ضمن نطاقها الجغرافي بالإضافة الى رسوم غير مباشرة لتغطية كلفة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة".