ميقاتي التقى السفير الصيني وعرض مع الحجار شؤون المؤسسات الاجتماعية

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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم، مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار، في السرايا الحكومية.

وقال الحجار بعد اللقاء: "اجتمعت مع دولة الرئيس لمعالجة بعض القضايا التي لها علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، واتفقنا على توقيع عقود المؤسسات الإجتماعية للعام 2023 التي ستغطي كل الأوضاع الإجتماعية والتي ستمر بشكل مرن".

سفير الصين

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير الصين تشيان مين جيان وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.



الجماعة الإسلامية

وإستقبل الرئيس ميقاتي الأمين العام ل"الجماعة الاسلامية" الشيخ محمد طقوش على رأس وفد . وقال عضو المجلس السياسي علي بو ياسين بعد اللقاء: "كانت مناسبة لاستمرار واستدامة اللقاء مع الرئيس ميقاتي للبحث في الملفات السياسية والاقتصادية والإجتماعية. وتباحثنا معه بمخرجات زيارته الى المملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأكدنا من جهتنا ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية على أن يكون رئيسا جامعا لجميع اللبنانيين يسعى لمحاربة الفساد وانماء الوضع الاقتصادي ويساهم بفك العزلة العربية والدولية عن لبنان".

لقاءات

والتقى ميقاتي وفدا من نقابة الأطباء في طرابلس برئاسة النقيب محمد صافي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون النقابة.

كما استقبل النائب حيدر ناصر، ثم النائبة السابقة بهية الحريري.