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رسالةٌ من برّي الى قائد "اليونيفل": حادث مؤسف ومستنكر

15
DECEMBER
2022
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أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً بقائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان اللواء أرولدو لاثارو, قدم فيه التعزية لقيادة اليونيفل وللكتيبة الإيرلندية قيادة وضباطاً وأفراداً بوفاة إحد جنود اليونفيل فجر اليوم متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

وبعث الرئيس برّي رسالة تعزية لنظيره رئيس مجلس النواب في جمهورية ايرلندا شون أو فرغيل.

وجاء في الرسالة: "ببالغ الأسى والحزن الشديدين تابعنا وتبلغنا نبأ وفاة أحد جنود كتيبة بلادكم العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان وجرح ثلاثة آخرين في حادث مؤسف ومستنكر بكل المقاييس".

وأضافت الرسالة, "إنني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي والشعب اللبناني اذ أتقدم من سيادتكم ومن الشعب الإيرلندي الصديق ومن أسرة الجندي الراحل ورفاقه بأحر التعازي, ومن الجرحى بالدعاء بالشفاء العاجل مؤكدين أن مثل هذا الحادث العابر لن يعكر صفو العلاقة التاريخية والعميقه بين اللبنانيين بشكل عام وأبناء الجنوب بشكل خاص مع الكتيبة الايرلندية والتي تمتد لأكثر من ثلاثه عقود من الصداقة والتعاون لمصلحة الأمن والإستقرار في المنطقة".

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