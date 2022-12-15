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حرفوش يلتقي نانسي بيلوزي

15
DECEMBER
2022
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فيما يستمر غرق المركب المحلي ولامبالاة الخارج تجاه مسؤولي لبنان، كان الفرق واضحًا في الولايات المتحدة الأميركية حيث ولأول مرّة استُقبلت شخصية غير رسمية من قبل الإدارة والمؤسسات الرسمية الأميركية وهذا التطور الهام كان من نصيب صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة، عمر حرفوش الذي حظي مشروعه بإعجاب الأميركيين.
وفي تفاصيل التطورات الأميركية، تستمر زيارة حرفوش إلى الولايات المتحدة الاميركية حيث يلتقي كبار المسؤولين وكان آخرهم رئيسة الكونغرس نانسي بلوسي.
وقد حضر ملف لبنان على طاولة اللّقاء حيث تمّ تناول مواضيع كثيرة أهمها استعادة الاموال المنهوبة، حقوق المرأة اللّبنانية، موضع اللّاجئين في لبنان ومشروعه السياسي.
 
 
وقد لمس حرفوش تجاوبًا أميركيًا مع مشروعه على أن يُستكمل البحث واتخاذ الخطوات اللّازمة في الفترة القريبة المقبلة
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