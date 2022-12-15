الخارجية اللبنانية تُدين الحادث الذي تعرضت له قوات اليونيفيل

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تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الحادث المؤسف الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في العاقبية والذي أودى بحياة جندي من الكتيبة الايرلندية، وتتقدم بأحر التعازي من ايرلندا حكومة وشعبا . كما تتابع الوزارة باهتمام كبير مع كافة السلطات اللبنانية المعنية واليونيفيل التحقيقات التي باشرتها للتمكن من محاسبة المسؤولين عنه. كذلك تؤكد الوزارة من جديد على احترامها وتقديرها العالي لعمل الكتيبة الايرلندية ولجميع قوات اليونيفيل في الجنوب، وتشدد على اهمية الحفاظ على امن وسلامة جميع القوات الدولية العاملة في لبنان.